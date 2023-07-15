Bize bu acıyı yaşatanlar insan olamaz

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişiminde kardeşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu şehit veren abi Mustafa Şefkatlioğlu SABAH'a konuştu.Şefkatlioğlu, "Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Bizim paramızla alınan ve düşmana karşı kullanılması gereken bir tank kardeşimin ve yengemin üzerine sürülüyor. Bariyerlerde kardeşim ve yengemi sıkıştırıyor, kardeşimi karın bölgesinden ikiye bölüyor. Yengemi de bacaklarından bariyerlere sıkıştırıyor. Kardeşim olay yerinde şehit oluyor. Yengem de yaklaşık 11 ay yoğun bakımda kaldı dedi.Şehit abisi sözlerine şöyle devam etti: "Darbeye kalkışanların insanlıkla bir ilgisi yok düşmana gerek yok. 15 Temmuz unutulmaması gereken bir olay. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Vatan hepimiz için çok önemlidir. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi yoktur."