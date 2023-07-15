Evladımın adını okullarda yaşatıyorlar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü mahallesinde yaşayan Diril ailesinin 9'uncu çocuğu olan Şirin Diril (33) 2010 yılında İstanbul'a yerleşerek bir kurumun personel servisinde çalışmaya başladı. Mesleği şoförlük olan Şirin Diril, 15 Temmuz gecesi servis aracıyla Özel Harekât Polislerine siper oldu. Darbeciler aracın içerisindeki Diril'i ön camından tarayarak kurşun yağdırdı. Şirin Divil, aracının içerisinde şehit oldu.Oğlunun yıllarca servis şoförü olarak çalıştığını söyleyen annesi Münevver Diril (74), "Şirin ile 2 yıldır yüzyüze görüşememiştik. Bayramda Bursa'daki çocuklarımı görmeye gideceğimi, oradan da İstanbul'a geçeceğimi söyledim. Şirin'i de orada görecektim. Darbe gecesi Şirin işten gelip evde yemek yerken televizyonda Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca Kısıklı'ya gitmiş. Servis işi yapıyordu, Özel Harekât Polislerini Kadıköy'deki Türk Telekom binasına götürmesi istenmiş. Polisleri almaya gittiği yerde de darbeciler ateş ederek önünü kesmişler. Şirin de polislerin önüne siper yapmak için aracını durdurunca da darbeciler tarayarak şehit etmişler" dedi.Darbe girişimi nedeniyle sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen Münevver Diril, "Sabaha kadar kıvranıp durdum, sanki ciğerimde bir ateş vardı. O gün adeta savaştı. Sabah erken de önce Şirin'in yaralı olduğunu söylediler. Sonra ağabeyi arayıp 'Şirin şehit oldu' deyince kendimden geçtim. Oğlum hep çalışıyordu. Daha evlenmemiş, çoluk çocuğa karışmamıştı. Bu durum acımı daha da arttırıyor" şeklinde konuştu.Şehadetinden sonra oğlunun adının İslahiye, Sakçagözü ve İstanbul'da 3 okula verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şirin Diril, "İstanbul'daki İmam Hatip okuluna gidip gördüm. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz dinimize bağlı insanlarız. Okulda da kız çocukları okuyormuş. Ondan çok mutlu oldum" diye konuştu.