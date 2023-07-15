Evladımın gömleğini koklayarak hasret gideriyoruz

15 Temmuz hain darbe girişimde İstanbul'da hainlere direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun (26) Trabzon'da yaşayan ailesi, hiç bitmeyen hüzünlerini SABAH'a anlattı.Şehit Samet'in odasında fotoğrafına sarılarak ağlayan anne Gönül Uslu "Oğlum, devletine milletine bağlı, vatan sevdalısı bin insandı. O gece arkadaşları arayıp, 'hainlere fırsat vermeyelim' demiş. Samet'te hainlere karşı koymak için koşarak köprüye gitti. Halbuki şahadete koşuyormuş. 7 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor. Sensiz bayramların hiç tadı yok Samet'im. Kıyafetlerini ve eşyalarını odasında saklıyorum. Gömleğini, pantolonunu kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Onsuz geçen bayramları neyleyim. Mezarı başında onunla konuşuyor, dertleşiyor, dua ediyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın " dedi.Şehit babası Hüseyin Uslu ise şunları söyledi: "15 Temmuz akşamı işten gelmiş. Arkadaşları onu arayıp 'köprüye gidiyoruz, geliyor musun' demiş. Samet'te hiç beklemeden koşarak Boğaziçi köprüsüne gitti. Gece 01'de beni telefonla aradı. Uyuyorduk. Bana, 'baba Türkiye ayağa kalktı, ne yapıyorsunuz" dedi. Bende 'oğlum ne oluyor, sen neredesin, ne yapıyorsun' dedim. Konuşurken silah sesleri geliyordu. Sabaha karşı kardeşim arayıp, 'adli tıp kurumuna gidiyorum, Samet isminde 2 kişi varmış. Bakıp sana haber veririm' dedi.""Bir şey anlamadım ama göğsümde acı başlamıştı. Sabah olunca da oğlumun şahadet haberi geldi. Oğlum o hainlere direnmek için köprüye koştu ve orada hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Çok efendi, kimseyi kırmayan saygılı bir evlattı. Bizi hiç üzmemişti. O hainler oğlumu bizden kopardı. Her bayram oğlumun mezarına gidip dertleşiyorum. Kıyafetlerini, kitaplarını, her şeyini saklıyoruz. Oğlumu kendi ellerimle toprağa koydum. "