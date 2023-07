Evladımın katillerini idam edin

Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Aytekin Kuru'nun (42) babası Süleyman Kuru duygularını SABAH'a anlattı. Oğlunun şehadet şerbetini içmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini acısınınsa gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Süleyman Kuru, "Evladımın katillerini, cezaevinden beslemesinler, o katilleri idam etsinler. Aytekin'im çocukluktan beri polis olmak istiyordu. Hayalini gerçekleştirmişti, FETÖ'cü katiller yüzünden 2 çocuğu yetim kaldı. Şehit düşmenden 20 dakika önce konuşmuştuk. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katilleri içeride beslemesinler, onları idam etsinler. Her gün mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum" dedi.Darbe girişiminden on beş gün önce Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atanan 21 yıllık polis memuru Aytekin Kuru, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan hava saldırısında şehit düştü. 16 Temmuz'a kadar Aytekin Kuru'dan haber alamayan eşi ve annesi, 17 Temmuz Pazar günü Ankara'ya gitti. Şehit edilen 42 Özel Harekatçıdan biri olan Aytekin Kuru'yu eşi Ayşe Kuru parmağındaki yüzükten teşhis edebildi.Rabia Gizem ile Mehmet Gürkan Kuru'nun babası Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki Pekmezci Mahallesi'nde defnedildi. Şehit Aytekin Kuru'nun ismi, baba ocağı Adana'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi. Şehidin babası Süleyman Kuru, evladını kaybetmesinin üzerinden 7. yıl geçmesine rağmen acısının bir an olsun dinmediğini söyledi. Polislik mesleği oğlunun çocukluk hayali olduğunu söyleyen baba Süleyman Kuru, "Aytekin, hayalini gerçekleştirmişti. Arada sıra da bize 'Şehit olursam ne yaparsınız?' diyordu. İçinden geçiyormuş demek ki..." dedi.Oğlunun kabrini her gün ziyaret ettiğini söyleyen acılı baba, "Mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum. 15 Temmuz'da oğlumu toprağa vereli tam 7 yıl olacak. Acım gün geçtikçe büyüyor. Oğlumla en son 15 Temmuz'da saat 23:30'da halini hatırını sormak için aramıştım. Bana, 'Ben seni 2 dakika sonra arayacağım' demişti. Sonra aradı, 'İyiyim, beni merak etme' demişti. Ondan sonra da 23:50'de de bomba patlaması sonucu şehit oldu. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, o katilleri içeride beslemesinler, onları idam etsinler" dedi.