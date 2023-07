Kahraman babanın gururlu evladı

Fatih'te bir restoranda çalışan Mehmet Güder (58), FETÖ'nün kana buladığı 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini öğrenir öğrenmez çalışanlarına, "Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız" diyerek sokağa çıktı. Vatan Caddesi'ne inmek isteyen helikoptere engel olmak isteyen Güder, FETÖ'cüler tarafından açılan ateş nedeniyle yere yığıldı. Kahraman Güder, son nefesini vererek şehadet şerbetini içti.Şehidin oğlu İbrahim Güder, aradan geçen 7 yıl sonrasında hem hüznü hem gururu yaşıyor. İbrahim Güder, "Bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Yokluğuna halen alışamadık. Vatan için şehadet şerbeti içmesinin gururunu yaşıyoruz ama eksikliği de her geçen gün büyüyor. Babam vatan için kurban oldu. Bu devlet bu millet için canından fedakârlık etti. Bayramları bayram gibi geçirmeye çalışsak da hüzün içimizi kaplıyor. Ruhu için dualar okuyoruz. İnanıyoruz ki, cennetle ödüllendirilmiştir." dedi.Şehitlerin hepimizin ortak değeri olduğunu kaydeden Güder, şunları söyledi: "Bizler bugün vatanımızda rahat bir şekilde bayram eda ediyorsa bu şehitlerimizin sayesindedir. Her biri mümtaz bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Vatan için can veren bütün şehitlerimiz bizler için önemlidir. Bizlere miras bıraktıkları bu vatanı gözümüz gibi korumalıyız. Elbette ki babamızın yanımızda olmasını isterdik. Elini öpmek isterdik. Kendisi olmasa da bize yaşattığı gurur var. Fikirleri ve idealleri birer miras. Bu vesile ile başta şehit aileleri olmak üzere bütün milletimizin bayramını kutluyorum. Allah kötülere fırsat vermesin. Aziz vatanımızda sonsuza kadar huzur içinde yaşayalım."