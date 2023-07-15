Kendisi uçtu bizi geride bıraktı

15 Temmuz'da şehit olan Fatih Satır'ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı ayakkabısını hala saklıyor. Baba Satır, oğlunun pilot olmak istediğini belirterek, "Pilot olacak, bizi uçuracaktı. Kendisi uçtu ama bizi geride bıraktı" dedi.Oğlunun pilot olma hayalinden bahseden Turan Satır, "15 Temmuz şehitlerinden hepsinden Allah razı olsun. Öyle asil, o kadar yürekli insan olmayı Allah herkese nasip etmez. Ben bütün şehitlerimle gurur duyuyorum. Allah mekânlarını cennet etsin. Oğlum 28 yaşındaydı. Zaten 3 Eylül'de pilotluk eğitimine başlayacaktı. Pilot olacak, bizi uçuracaktı. Kendisi uçtu ama bizi geride bıraktı. Bizi almadan gitti. Ben evladımla gurur duyuyorum. Bana ömür boyu, hayatta kazanamayacağım bir madalya taktı. Ben onunla her zaman gurur duyuyorum. Allah bizi onlara komşu eylesin inşallah. İşte ayağındaki ayakkabılar ve kanları hala burada. Kokusu hala üzerinde. Bu, göğsündeki bayrağı. Bayrak göğsündeyken şehit düştü. Bunu ben yaşadım, ben bilirim. Yaşamayan bilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kanla yoğrulmuş bayrağımız" dedi.