Kundaktaki bebeği yetim bıraktılar

FETÖ'cü hainlerin silahından çıkan kurşunla Orhanlı gişelerinde şehit düşen kepçe operatörü Yalçın Aran'ın göstermiş olduğu kahramanlık unutulmuyor. Şehit Aran'ın eşi Asalet Aran, o gece yaşananları ve eşinden ayrı geçen yılları SABAH'a anlattı.Şehit eşinin yokluğuna alışamadıklarını ifade eden Asalet Aran, "Onsuzluğa alışmak gerçekten zor. Özlemi her geçen gün büyüdü. Eşim şehid olduğunda küçük kızım 1 yaşındaydı. Ona babasızlığı anlatmak çok zor. Çünkü diğerlerinin babalarını gördükçe, 'Benim babam yok mu?' sürecini yaşıyoruz. Tabi bu da çok ağır bizler için. Eşim kepçe operatörüydü. Kepçeyle de çok fotoğrafları vardı. Ne zaman yolda kepçe operatörü görse babasıyla bağ kurardı." dedi. Acılarının büyük olduğunu söyleyen Aran, "Eşim çok güzel tebessüm ederdi. O tebessüm hiç aklımdan çıkmaz. Bazen çok özlüyorum. Bir saniye görsem yeter diyorum. Kızlara babasını göstersem diyorum. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum. Acı bitmiyor, özlem her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.36 yaşında şehit olan Yalçın Aran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörüydü. 15 Temmuz gecesi, tankların caddelerde dolaştığını ve halka ateş açtıklarını gören Yalçın Aran, milli iradeye sahip çıkmak ve hainlere "dur" demek için kepçesiyle sokağa çıktı. Kepçeyle Orhanlı gişelerini kapattı, tanka geçit vermedi. O sırada darbeciler tarafından şehit edildi. Aran, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.