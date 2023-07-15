Milletimiz için canımızı veririz

Mili iradenin esaret altına alınmaya çalışıldığı 15 Temmuz gecesi, tankları durdurmak için kullandığı şirket aracını siper eden ve FETÖ'cü hainlerin tankı üzerine sürmesi sonucu şehit olan Şükrü Bayrakçı'nın babası Mehmet Bayrakçı SABAH'a konuştu. Baba Bayrakçı, İstanbul Ümraniye'de Çakmak Köprüsü'nde şehit olan evladının acısının zor olduğunu belirterek, evladının yüzünü son bir kez bile olsun göremediğini kaydetti.Bir daha öyle bir gece yaşanmamasını temenni eden baba Bayrakçı, "Öyle bir gece bir daha yaşanmaz inşallah. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl dönümü geldiğinde acısı tazeleniyor, artıyor. Kolay değil 30 yaşındaki oğlumu vatan için şehit verdim. Bir kız bir erkek evladım vardı. Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için yine canımızı seve seve veririz. Evladımı vatan için toprağa verdim. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet etsin." dedi.FETÖ'cü hainlerin tankı oğlunun üzerine sürdüğünü vurgulayan Bayrakçı, "Oğlum darbe girişim olduğunu anladığında ve tanları gördüğünde, tanklar geçmesin diye kendisinde olan şirket aracını tankların önüne siper ediyor. Acaba durarlar mı diye de aracın içinden inmiyor. O iki tane hain tankla aracın üzerinden geçmişler. Oğlumu orada ezmişler. Ben oğlumun cenazesine bakamadım. Daha doğrusu göstermediler. Aklındaki gibi kalsın dediler. Anlatılacak gibi değil Allah kimseye evlat acısı vermesin. Şehit olduğunda bir kız çocuğu vardı." ifadelerini kullandı.Şükrü Bayrakçı, kullandığı aracı tankların önüne siper etmiş, FETÖ'cülerin aracın üzerinden geçmesi sonucu şehit olmuştu. Bayrakçı evli ve bir kız çocuğu babasıydı. Şehidin ismi İstanbul Kartal'da, Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu'ndan yaşatılıyor.