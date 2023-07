“Ömrümüz sona erdiğinde evlatlarımızla kucaklaşacağız”

24 yaşındaki Gülşah Güler özel harekât polisiydi. Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken açılan Komiser Yardımcılığı sınavına girmiş, polis olmaya hak kazanmıştı. 2 yıllık polisti İlk görev yeri Gölbaşı Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'ydı.15 Temmuz gecesi hain darbecilerin gasp ettikleri savaş uçaklarıyla yaptığı saldırıda şehit düştü. Şehit Özel Harekât Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, memleketi Hatay Kırıkhan'da toprağa verildi. Kızının şehadet haberini Erzurum'da çalışırken alan Baba Hüseyin Güler, hemen Ankara'ya geldi. Kızını teşhis edecek dermanı bile kalmadığını aktaran Güler, "Kızım bu vatan için şehit oldu, biz evlatlarımızı bu vatan için yetiştirdik zaten" diye konuştu.Polis Özel Harekât Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası "Hüseyin Güler 15 Temmuz gecesi kızım hainlerin saldırısıyla şehit düştü. Sabaha karşı kızımın bir arkadaşı beni aradı ve "Başınız sağ olsun" diyerek bana haber verdi. Ben o sırada Erzurum'da çalışıyordum, annesi ise oğlumun yanında Marmariste'ydi. Bombalamadan önce kardeşleri kızımla konuşmuşlar benim Gülşah'ım onlara "Buraları çok karışık, telefonumu meşgul etmeyin, ben sizi daha sonra arayacağım" demiş ama ne yazık ki bir daha bizi arayamadı" dedi. Kızı Gülşah'ın telefon numarasının kendi telefonunda hala kayıtlı olduğunu belirten baba Güler, "Her an beni arayacakmış diye bekliyorum. Telefonum çalacak ve kızımın sesini duyacağım diye hayal ediyorum. Elim telefonunu ve ismini silmeye gitmiyor" diye konuştu.Kızının şehit haberini aldıktan sonra Ankara'ya gittiklerini aktaran Güler, "Kızımın Senatoryum Hastanesi'nde olduğunu söylediler. Teşhis etmemizi istediler ancak ben teşhis edecek kuvveti kendimde göremedim, dermanım kalmamıştı. Hainler evladımı benden koparmışlardı. Dayıları teşhis etti" dedi. Baba Güler, kızının vatan için şehit düştüğünün bilincinde olduklarını söyleyerek "Benim üç evladım var, torunlarım var hepsinin ömrü bu vatana feda olsun. Biz evlatlarımızı bu vatan için yetiştirdik zaten" ifadelerini kullandı. Evladını kaybetmenin acısını her gün yüreğinde hissettiğini sözlerine ekleyen Güler, "Bu acıyı tarif etmek izin yaşamak lazım. Bedeninden bir parça gitti. 7 yıl oldu, ben hala beni arayacak diye bekliyorum. Kızımın şehit olduğunu biliyorum. Çok şükür ki canını bu vatan için verdi. Onun için bu bizi onurlandırdı gururlandırdı. Hasret biter mi ölene kadar bitmez. Allah bizi evlatlarımıza mahcup etmesin. Rabbim ne zaman vaadiniz doldu derse biz evlatlarımızla kucaklaşacağız" dedi.