Yiğit babanın yiğit oğlu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan gazi Ali Karayiğit, o gece ile ilgili olarak "15 Temmuz, vatanını seven insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi. Darbeden 2 ay sonra dünyaya gelen oğluma Yiğit adını verdim" dedi. Karayiğit, 7 yıl sonra o geceyi anlattı. "Biz o gece 11 -12 gibi köprüye çıktık. Tanklar vardı. En son sabaha karşı saat 6 gibi, bizim üzerimize tankla atış yaptılar. Top mermisi benim arkamda patladı. Oradaki vatandaşlar beni alıp hastaneye götürdüler" diye konuştu.15 Temmuz gecesi başına isabet şarapnel parçası ile yaralandığını belirten Karayiğit, "O gece orada dehşeti yaşadık. Bizim elimizde o gün silah yoktu. Benim gibi orada on binlerce vatansever vardı. Ben o gece vatan için bayrak için çıktım. Benim başıma isabet eden şarapnel parçası ile yaralandım. Gözümde şarapnel parçası duruyor ve o benim için şeref madalyasıdır. Evli ve iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.Kahraman gazi Ali Karayiğit, şöyle konuştu: "Böyle bir ihaneti Allah bir daha göstermesin ama eğer aksi olursa ben yine tankların üzerine ölüme yürümeye hazırım. Cumhurbaşkanımız hainlere karşı hayatını hiçe sayarak nasıl milletimizin arasına geldiyse biz de daima O'nun yanında ve omuz omuza karşı koymaya varız ve ant içtik." dedi.