15 Temmuz toplumu derinden etkiledi

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Türk halkının direnişiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu girişimin toplumsal psikoloji üzerindeki yıkıcı etkileri hâlâ hissediliyor. Büyükyazıcı, 15 Temmuz gecesinin diğer darbe girişimlerinden farklı olarak halkın direnişiyle durdurulduğuna dikkat çekerek, "Bu darbe girişimi sadece siyasal iklimi değil, toplumu pek çok alanda derinden etkilemiştir. Alçaktan uçuş yapan uçakların gürültüleri, halkı hedef alan silahlar, ölümler, yaralanmalar ve bunlara ekranlardan şahit olmak, toplum üzerinde yıkıcı etkiler bırakmıştır" dedi. Psikolojik olarak olumsuz etkilenmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Büyükyazıcı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik hastalıkların bu tür olaylar sonrasında sıklıkla görüldüğünü ifade etti. Büyükyazıcı, "Olay, kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan ve çaresizlik yaratan bir durumsa ruhsal travma olarak adlandırılabilir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu tür travmatik olaylar arasında yer alıyor" dedi.