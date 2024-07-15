20 yaşında destan yazan Mustafa

15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit düşen Şanlıurfalı Mustafa Direkli, henüz 20 yaşındaydı. İstanbul Okan Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla arkadaşlarıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Bu yolculuk, Mustafa ve ailesi için büyük bir acıya dönüştü.Şehit Mustafa Direkli'nin kız kardeşi Esma Direkli, ağabeyinin kaybının ardından geçen 8 yılın acısını anlattı. Esma, Mustafa'nın en sevdiği yemek olan kebabı 8 yıldır ailece yemediklerini söyledi. Mustafa'nın fotoğrafını eve asamayan aile, annelerinin fenalaşmasından korkuyor. "Annem geceleri Mustafa'nın videolarını izliyor. 8 yıldır acımız dinmedi. Allah herkese sabır versin, çok zor günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz," diyen Esma, acılarının hala taze olduğunu belirtti.Esma Direkli, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Olaylar patlak verince sürekli telefonla konuşuyorduk. Mustafa, 'Olaylar çok vahim, aşağı inmemiz gerekiyor, yarına biz geç kalmış oluruz, vatan elden gidiyor' dedi. Oğlum Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmeye çalışıyordu. Silah seslerini duyuyorlardı. Yolda 5 arkadaşıyla gişelere doğru yöneldiler, iki arkadaşı geri döndü. Olayın olup bitmesi yedi dakikada oldu, daha sonra ona ulaşamadım. İki grup asker gelerek yollarını kesti ve bir polisi şehit ettiler. Mustafa ve bir vatandaş askerlerin üzerine yürüdü ve 'Durun, siz bizim askerimizsiniz' demeye çalıştılar. Yaklaşık 8-10 metre mesafeden onları taradılar. Mustafa'nın kafasına bir mermi isabet etti ve Mustafa, orada şehit oldu."