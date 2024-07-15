Almanya FETÖ’ye sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına kaçtığı ve Almanya'ya sığınmak istediği yönünde haberler Alman basınında geniş yer buldu. Yalan haber kısa sürede ARD, ZDF, Bild ve Die Welt gibi önde gelen Alman medya kuruluşları tarafından da yayımlandı. Alman basını haberin doğruluğunu araştırma zahmetine girmeden haberi yaydı, hatta ardından haberi, "Almanya reddetti, şimdi uçağın rotası Londra'ya çevrildi. İngiltere'den iltica isteyecek" yalanıyla geliştirdi, güncelledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçmadığı, Türkiye'de olduğu ortaya çıkınca, Alman basınının algı operasyonu başarısız oldu. Bazı medya kurumları Türklerin tepkileri üzerine yayınladıkları bu haberlerin asılsız çıktığını kabul etmek zorunda kaldı. Ancak Almanya başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye'ye karşı olan tavrını tamamen değiştirdi. Almanya, daha önce sürekli aleyhte yaptığı FETÖ'yü bir anda göklere çıkarmaya başladı. FETÖ'cüler, Almanya'nın kendilerine kucak açması üzerine bu ülkeye kaçmaya başladı. Almanya'daki FETÖ'cüler yabancılar dairelerine ve iltica başvuruları hakkında karar veren mercilere sızıp, kendi adamlarının başvurularının kabul edilmesini sağladı. Kısa süre içinde Almanya, FETÖ'nün yeni merkezi haline geldi.