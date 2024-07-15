Babam keşke büyüdüğümü görseydi

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde Telekom Müdürlüğü'nü işgal eden darbeciler tarafından şehit edilen Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ile kızı Selin Sertbaş, darbe girişiminin 8'inci yılında konuştu. Rahşan Sertbaş bir yandan kızı Selin ve oğlu Efe'yi okutup geleceğe hazırlamaya çabalarken bir yandan da 15 Temmuz'un unutulmaması için çabalıyor.Rahşan Sertbaş duygularını şöyle ifade etti: "Eşim, Acıbadem'in yiğit bir ağabeyiydi. Mahalleliler çok severdi. İyi bir muhtardı. Onu çok özlüyoruz. Sokağa çıkan vatandaşlarımız silahsızdı. Mete, Türk Telekom'un oradaki yüzbaşıya burada ne işleri olduğunu sorup kışlalarına dönmesi gerektiğini söylediğinde vuruldu. Vatandaşlar ambulans çağırmasına rağmen darbeciler engel oldu. Bu bir vahşet ve katliamdı. Darbe yapmaya çalıştılar ancak başaramadılar. Milletimiz kendini gösterdi ve bunu engelledi. Gençler 15 Temmuz'u bilmeli okumalı öğrenmelidir. 15 Temmuz'u unutmamak ve bir daha yaşanmamak için iyi öğrenilmelidir" dedi.Babası Mete Sertbaş'ın şehit olduğunda 12 yaşında olan şimdilerde üniversitede okuyan Selin Sertbaş, Selin Sertbaş, "Babam, ben küçükken şehit oldu. Bunun ağırlığını yükünü yaşıyorum. Okulumdan mezun olduğumda yeni bir şeyler yaptığımda bunları babam görmüyor. Bunları görmediği için üzülüyorum. Yanımda olmasını ve başarılarımı görseydi büyüğümü görseydi. Babam benim kaymakam olmamı isterdi. Ben de babamdan dolayı kaymakam olup devlet hizmetinde olmak istiyorum" diye konuştu.