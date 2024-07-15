Babamın şehitlik makamına erişmesi tek tesellimiz

Yıllarca Özel Harekatta hizmet veren ve son yıllarda akademide öğrenci yetiştiren Tecimen, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi haberini alır almaz, 22 yaşındaki hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi oğlu Ahmet Kasım'la Özel Harekat Daire Başkanlığına gitti ve kısa bir süre sonra atılan ikinci bomba ile şehit düştü. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan darbe girişimi sırasında Özel Harekât Daire Başkanlığına atılan ikinci bomba ile şehit düşen eski özel harekatçı 3. Sınıf emniyet müdürü Mustafa Tecimen'in oğlu Muhammet Emin Tecimen, "Allah Teâlâ ayetinde her nefis bir gün ölümü tadacaktır buyurmuştur. Elbette babamızı kaybetmenin acısı geçmiyor. Ama en azından babam vatan için şehit düşerek ayrıldı bizden. Bunun tesellisi bizi ayakta tutuyor" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanan Tecimen, "Mezun olunca 2020'de şehir tercihi yaparak Bakanlığa atandım. Bu bizim için çok kıymetli bir imkân. Alanımız olmayan herhangi bir birime de atanmıyoruz, kendi mesleğimize, eğitimini aldığımız bölüme göre atanıyoruz. Bu çok güzel bir fırsat" dedi. Babasının vesile olmasıyla atandığını söyleyen Tecimen, "Babam bizi 'önce İslam'a sonra vatana hizmet edin' diye yetiştirdi. Şimdi ben de onun emanetiyle vatana hizmet ediyorum " ifadelerini kullandı.