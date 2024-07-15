‘Bayrak inmesin’ diye göğsümüzü siper ettik

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Selim Erdoğan (40), anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktığını söyledi. Darbeye karşı durmak için Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini belirten Erdoğan, "FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine, kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla sol kolumdan yaralandım. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm şehit olmamak" dedi.Gazi Selim Erdoğan kolunda şarapnel parçası ile 6 ay dolaştığını ve çok sayıda ameliyat geçirdiğini belirterek, "Bayrağımız düşmesin diye meydanlara koştuk. Hastanede gözlerimi açtığımda ilk olarak vatanımı ve bayrağımı sordum. Yanımdakilerin büyük çoğu şehit olmuştu. O gece biz geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı. Vatanımız için canımızı kanımızı seve seve vermeye hazırız." dedi.