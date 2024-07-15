Bir anneden yürek burkan itiraf: Sevda’mın üzerine bomba attılar

Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Sevda Güngör, en büyük hayalini gerçekleştirerek polis olmuştu. Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Geçen 8 yıl içinde ailenin acısı biran bile azalmadı. Sevda Güngör'ün annesi Nural ve babası Mehmet Güngör, Aladağ ilçesi Meydan yaylasındaki evlerinin bir odasını adeta müzeye çevirdi. Anne Nural Güngör, "Polis olmayı çok istiyordu. Sınavı kazanıp Mersin'de mesleğe adım atmıştı. Daha sonra Ankara'ya tayini çıkmıştı. Sevda'mla arkadaş gibiydik. Bir gün 'Anne, evlenmeyi düşünüyorum' diyerek müjde vermişti. Bende ona 'Her şeyin hazır kızım' demiştim. Şehit olduğu günün öğle saatlerinde beni aramış, 'Anne, komiserlik sınavını da kazandım. Kimseye söyleme nazar değmesin' diye yine müjde vermişti. Ama telefonu kapatırken de 'Anne, bol bol Fetih Suresi'ni oku' demişti. Demek, şehit olacağını hissetmiş. Sonra sabah kadar aradım ama telefona bakan olmadı.... Sevda'mın üzerine bomba attılar." dedi.Baba Mehmet Güngör ise şunları söyledi: "Yavruma, 'Seni çok özledik. Pazartesi, annenle yanına gelmeyi düşünüyoruz.' demiştim. Kısmet olmadı. Kızım sanki hala Ankara'da görev yapıyor gibi geliyor. Her 15 Temmuz yıl dönümde Ankara'daki anma törenine çağrılıyoruz. Ümitle Ankara'ya gidiyoruz. Sanki kızım, hala orada gibi."