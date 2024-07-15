Destansı zaferin emekçileri

Pendik Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ne özel fotoğraf sergisi hazırladı. Sergide, hem yurt hem de Pendik genelinde hain darbe girişimi sürecine karşı destansı direniş fotoğraflarla gözler önüne serilecek. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bir kez daha "Bu ihaneti unutmayacak, zaferimize sahip çıkacağız" diyerek tüm vatandaşları sergiye davet etti. Başakşehir Belediyesi ise 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıkmanın gururunu taşıyor. O gece, tüm ekipleriyle seferber olan Başakşehir Belediyesi, ilk olarak çöp kamyonları, kepçeler ve diğer araçlarla anayolları kapatarak ilçenin girişlerini engelledi. İlçedeki kritik noktalara konuşlandırılan kamyonlar ve personeller, vatandaşlarla birlikte meydanlarda darbecilere karşı durdu. Belediye personeli, Başakşehirlilerle omuz omuza vererek meydanları doldurdu.