İlk kurşunu o yedi

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Bünyamin İnce harekete geçti. 8 aylık hamile eşinin gitme çağrısını bile duymayan Bünyamin İnce, yeğeni ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu.Gazi Bünyamin İnce, şunları anlattı: "Düğünden sonra eve geldim ve televizyonu açtım. Cumhurbaşkanımızın çağrısını izledim. Eşim sıkıntılı bir hamilelik süreci geçiriyordu, stresteydik ve ağrısı vardı. Eşim gitme diyordu ama ben duyacak halde değildim. Evde bir kapıyı çektiğimi hatırlıyorum. Tankların Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Külliye'ye doğru yöneldiğini gördük. Yolu kapatıp barikat kurduk. Sonra ben tanklara doğru koştum. Üstümüzden uçaklar geçip ses bombası etkisi yaratıyordu. Tank hareket ettiği sırada önüne yattım. Yaklaşık bir saat önünde yattım. Sonunda tank durdu ve halk tankın üzerine çıkarak askerleri çıkardı."Bir tankı durdurmayı başaran Bünyamin İnce, diğer tankın önüne geçtiği sırada ilk kurşunu yiyen gazi olarak hafızalara kazındı. İnce, şöyle konuştu: "Diğer tanklar geri dönmeye çalışıyordu. En öne koşarken tanktan açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandım. Kendime baktım, canım yanmıyordu. Plastik mermi ile vurulmuş olabileceğimi düşündüm. O sırada birisi 'Asker ateş açtı, sivil vuruldu' diye bağırdı. Yeğenim geldi ve ona eşime söylememesi için uyardım."Vatandaşlar beni bir arabaya bindirdiklerinde yaralanmamın basit bir şey olduğunu düşünüyordum. Hastaneye girdiğimizde doktora plastik mermi ile vurulduğumu söyledim. Ancak normal mermi ile yaralanmış ve kalın bağırsağım parçalanmıştı. Beni başka bir hastaneye sevk ettiler. Dışkapı Hastanesi'nde ameliyata alındım. Sabah gözlerimi açtığımda ne oldu diye sordum. Kuzenim, 'Başaramadılar, hainlere vatanı teslim etmedik' dedi. 35 gün hastanede yattım.