Kınalı kuzum seni çok özledim

Trabzonlu Samet Uslu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit düştü. Bekar olan Samet, askerliğini bitirmiş İstanbul'da işe başlamıştı. Henüz bir buçuk aydır işyerinde çalışıyordu. Darbe girişiminin olduğu gece hiç düşünmeden köprüye koştu. Hainlerin saldırısında şehit oldu.Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Samet'in ailesi, oğlunun odasını adeta müzeye çevirmiş. Anne Gönül Uslu, acılarının dün gibi olduğunu şöyle anlattı: "Şehit oğlumu toprağa koyalı 8 yıl oldu ama bana sanki bir hafta olmuş gibi geliyor. Acım hiç dinmedi, dinmeyecekte. Odasındaki kıyafetlerini ve eşyalarını gözüm gibi saklıyorum. Gömleğini, pantolonunu, eşyalarını, kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Oğlumu, kınalı kuzumu çok özledim. Şehit annesi olmak benim için büyük bir gurur. Allah devletimizi, milletimizi korusun." Şehit babası Hüseyin Uslu ise şunları söyledi: "Samet'im, çocukluğundan beri komando olup vatanım için mücadele vereceğim diyordu. Vatanına bağlı bir gençti. Hainlere karşı direnirken sabaha karşı şehadet haberi geldi."