Konya’dan Ankara’ya vatan savunması

Halit Şener, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini misafirlikteyken haber aldı. Hemen sokaklara çıkan Şener, Konya'da bir hareketlilik göremeyince Ankara'ya gitmeye karar verdi. Genelkurmay Başkanlığı'nı önünde darbecilere göğsünü siper eden Şener, açılan ateş sonucu bacağından vurularak gazi oldu.Şener şunları söyledi: "O gece ülkemiz için bir milattı. Hainler istediklerini gerçekleştirseydi şuan bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Ama biz öyle vatan sevdalısı bir milletiz ki buna izin vermedik. Darbecilerin karşılarına dikildik ve geçmelerine izin vermedik. Allah'ın da izniyle başardık. Kimimiz vatanı için canını verdi kimimiz ise gazi olduk. Elhamdülillah bu vatan toprağına canımızda kanımızda feda olsun.Hainler bize diz çöktürmeye, boyun eğdirmeye çalıştı. Ama gecenin sonunda diz çöken kendileri oldu. Kimse bu halka diz çöktüremez. Bunu hem o hainler hem de tüm dünya gördü. Ne FETÖ'sü ne PKK'sı ne de diğerlerine bu bir mesaj olsun. Bu halkın bayrağına, ezanına el uzatanların eli kırılır. Şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu vatanı o hainlere bırakmayız. Yeni nesilde buna müsaade etmez. O geceki müthiş direniş nedeniyle ülkemle gurur duyuyorum."