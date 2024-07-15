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Giriş Tarihi: 15.7.2024

Nene Hatun’un izinden gitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Nene Hatun’un izinden gitti

3 çocuk annesi Türkmen Tekin, 15 Temmuz gecesi, “Vatan elden gidiyor ne oturması” diyerek namaz kılıp çıktığı evine bir daha gelemedi

Nene Hatun'un kahraman torunlarından biri olan Türkan Türkmen Tekin, Esenler'de hainlerin üzerine sürdüğü tankın altına kalarak şehit düştü. İkisi kız 3 evladı o gece yetim kaldı. "Onlara hem anne hem baba olmaya çalışıyorum" diyen Ramazan Tekin eşi ile son diyaloğunu SABAH'a anlattı. Tekin; "7 yıl geçti her saniyesi şuan gibi aklımda. 'Vatan elden gidiyor, ne oturması!' son sözü oldu," dedi. Ramazan Tekin; "Onun en büyük isteği evlatları okusun, bir meslekleri olsun, kimseye muhtaç olmasındı.




Vatanını bayrağını çok seven bir kadındı. O gece küçük kızım evde uyurken önce abdest alıp 2 rekat namaz kıldık, sonra birlikte dışarı çıktık. Amacımız Cumhurbaşkanımızın geldiği havalimanına gitmekti. Ama olmadı. Bir tank öyle hızlı geldi ki üzerimize... 'Şarampole atla' dedim ama olmadı. Yolda hiç araç yoktu tank doğrudan bizim üzerimize sürdü. Eşim ezildi. Koştum kucağıma aldım, hemen bir araç geldi. Hastaneye götürdük ama hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.
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Nene Hatun’un izinden gitti
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