Ölüme koşan kahraman baba

15 Temmuz gecesi Murat İnci (42), arkasında eşi ve çocuklarını bırakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıktı. Genelkurmay Başkanlığı'nı hainlerden arındırdıktan sonra Kızılay'a doğru ilerlerken helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu.Şehit Murat İnci'nin ağabeyi Mehmet İnci, 15 Temmuz gecesi yaşananları SABAH'a anlattı. Mehmet İnci, "O gün düğünümüz vardı. Koridorda toplanıp internette olan biteni takip etmeye başladık. Düğünü erken bitirdik. Herkes evlerine dağılmaya başladı. Murat'a 'Doğru evine git, çocuğun hasta onunla ilgilen' dedim. O da eşini çocuklarını toplayıp eve gitti. Sonra dayanamayıp eşi Meryem'e 'Ben gidiyorum, geliyor musun?' diye sormuş. Meryem de 'Çocuk hasta, sen git' demiş."Mehmet İnci, "Tankların ezdiği arabaları video çekerek bana gönderdi. Ardından Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Murat ile hep konuştuk. 'Abi Genelkurmay Başkanlığı'nın içine girdik. Burayı bu hainlerden alacağız. Kana ihtiyaç var mı? Geliyorum' dedi ve bir daha o telefondan kardeşimin sesini duyamadım. Sonra annem telefonla Murat'ı aramış. Telefonu başkası açarak 'Telefon sahibi yaralandı. Ambulansla kaldırıldı' demiş. Sabah'a kadar Ankara'nın bütün hastanelerini aradık, en sonunda Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgunda kardeşimi buldum" dedi.