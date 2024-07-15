Yasin Okutan (42) eşi ve 2 çocuğuyla televizyon izlerken hain darbe girişiminden haberdar oldu. Harbiye'de bulunan TRT binasının işgal edildiği bilgisi gelince buraya gitti. Polislerin 'Daha ileriye gitmeyin ateş açıyorlar, insanlarımızı vuruyorlar' sözüne karşı 'Ya şehadet ya özgürlük' diyerek kurulan bariyerlerin üstünden atlayıp darbecilerle karşı karşıya geldi. Kurşunların hedefi oldu. 3 gün yoğun bakımda, uyandırıldığında vücudunda 40 tane kanca olduğunu görünce 2 kere kalp krizi geçirdi.Okutan, o gece yaşananları şöyle anlattı: "Harbiye'de polisler geçişimize izin vermiyordu. Polislere, 'Buraya kadar geldik, bundan sonra dönmeyiz. Siz bizim arkamızda durun. En fazla bizi vururlar. Bizim arkamızdan da siz girersiniz ve orayı alırsınız,' dedik. O gece Rabb'im bizi öyle bir yönlendirdi ki korku nedir bilmiyorduk. Geri dönmek aklımızın ucundan bile geçmedi. Tek derdimiz vatanımız ve bayrağımızdı. Harbiye Ordu Evi'nin orada bizi taramaya başladılar. Arkadaşım vuruldu ama oluk oluk kan akıyordu kasığından. Arkamı dönüp gidemedim. Kurşun yağmaya devam ediyordu ama yaşıyordu. Kafasına kurşun gelmesin diye tekrar ateşlerin içine girdim."O arkadaşı alırken vuruldum ama acı hissetmedim. O kurşun akciğerimi patlattı. Şu an içimde ancak felç kalma riski olduğu için çıkaramıyorlar. Vücudumda şu anda 1 kurşun ve 10 tane şarapnelle yaşıyorum. Beni vurdular ama yere düşmedim. Sonra yeğenim yanıma geldi. Beni çektiği esnada, kafamdan nişan alınarak sıkılan kurşunun yeğenim beni çekmesiyle kurtuldum. O kurşun duvara çarptı ve şarapnelleri midem başta olmak üzere vücudumun diğer bölgelerine saplandı. Yeğenim de o şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı arkadaşımı çıkartıp Harbiye'nin temizlenmesiyle geri dönerken nefes alamamaya başladım. Elimi sırtıma atınca hafif bir kan geldiğini gördüm. Ben bariyerlerden atlarken çizildiğimi düşünmüştüm ama meğer mermi sırtımdan girince yarayı yakmış. Bütün kan içime akıyordu ve ben yavaş yavaş boğuluyormuşum. Bir süre sonra bayılıp düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastanedeydim.