Ordu’da korona virüs için klip çekildi

Ordu’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın ve maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan klip sosyal medyada büyük ilgi görüyor.Ordu’da yerel türkü olan ‘Ordu’nun sokakları’ türküsünün sözleri Ali Öztürk tarafından Kovid-19’a göre uyarlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın düzenlediği türkü için klip de hazırlandı.Klipte, şehrin doğal güzellikleri ve sakinliğinin yanı sıra vatandaşların maske kullandığı görüntüler yer alıyor. Müzisyenlerin evlerinin balkonlarında enstrüman çaldığı klipte, iş yeri ve bahçesinde çalışanların yanı sıra evlerinde bulunanların da şarkı eşliğinde oynadığı görülüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından klibi paylaşarak, "Sizler için hazırladığımız korona virüs türküsü. Umarım beğenerek dinlersiniz" ifadesini kullandı.Türkünün sözleri şöyle:"Ordu sessiz ve güzel/ Boztepe’ye çık da bak/ Markete gideceksen yüzüne bir maske tak/ Taşbaşı’ndan aşağı Fidangör’e gideriz/ Maskemizi taktık mı koronayı yeneriz.Ünye dediğin liman evde geçmiyor zaman/ 20 yaş 65 yaş çıkmayalım biz aman/ Bizi eve kapattı habu bela korona/ Düğün dernekte yaza, kalkamayız horona.Perşembe’den yukarı çıktım Töngel düzüne/ Sokağa çıkar isen maskeyi tak yüzüne/ Bizi sizden ayırdı habu koronavirüs/ 10 yolcuyla kalkıyor 40 koltuklu otobüs.Kumru, Korgan, Turnalık duman çise ortalık/ Şu korona denilen bir ölümcül hastalık/ Bahar geldi meleşir kuzular turnalıkta/ Çıkma sakın kapıya salgın var ortalıkta."