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Yaralı karacayı 37 km sırtlarında taşıdılar

’da Kadir Tekin ve Ercan Ateş adlı 2 kişi ormanda yaralı buldukları karacayı saatlerce sırtlarında taşıyıp Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim etti.Ordu’nun Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi kırsalında Kadir Tekin ve Ercan Ateş adlı iki kişi, başıboş köpeklerin saldırması sonucu yaralandığı tahmin edilen dişi karacayı omuzlarına alarak saatlerce yol yürüyerek 37 km uzaklıktaki Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Eren Yeşilkaş tarafından tedavisine başlanan yaralı karacanın, sağlığına kavuşmasından sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:00 ABONE OL
Yaralı karacayı 37 km sırtlarında taşıdılar
Ordu’da Kadir Tekin ve Ercan Ateş adlı 2 kişi ormanda yaralı buldukları karacayı saatlerce sırtlarında taşıyıp Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim etti.
Ordu’nun Altınordu ilçesi Hürriyet Mahallesi kırsalında Kadir Tekin ve Ercan Ateş adlı iki kişi, başıboş köpeklerin saldırması sonucu yaralandığı tahmin edilen dişi karacayı omuzlarına alarak saatlerce yol yürüyerek 37 km uzaklıktaki Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Eren Yeşilkaş tarafından tedavisine başlanan yaralı karacanın, sağlığına kavuşmasından sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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Yaralı karacayı 37 km sırtlarında taşıdılar
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