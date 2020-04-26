OSKİ’den su kaçağına önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek sessiz ortamda sızma ve kayıp kaçak tespiti yapıyor.Son dönemde içmesuyu altyapısına büyük önem veren OSKİ, yeni oluşturduğu ekiplerle muhtemel su kayıp kaçak ve sızma durumlarına karşı çalışma başlattı. Korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, sessiz ve gürültüsüz bir ortamda içmesuyu hatlarına yeni alınan ölçüm aletleriyle dinleme yapıyor.OSKİ Genel Müdürü Murat Us, sessiz ve gürültüsüz bir ortamda yaptıkları bu çalışma ile meydana gelebilecek muhtemel sızma ve kayıpları tespit ederek kayıp kaçak oranını düşürmeyi ve su kaynağını korumayı amaçladıklarını söyledi.