4 günlük yasak sonrası caddeler vatandaşlarla doldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde korona virüs tedbirleri gereği uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar soluğu banka ve ATM’lerde aldı.İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Ünye’deki vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle PTT, Banka ve ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı konusunda ise Emniyet ekipleri tarafından sık sık uyarıldı.65 yaş üstü vatandaşlara göz açtırılmıyorİlçe genelinde sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dışarıda olmalarını engellemek için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler meydan, sokak ve cadde aralarında gezerek anonslar eşliğinde uyarılarda bulunuyor.20 yaş altı çocuklarda takipteİçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağını koymasının ardından sokak aralarında top oynadığı yönünde sıkça ihbar alan ekipler, devriye gezerek çocukların evlerinde olması yönünde uyarılarına devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ünye şehir merkezinde yaşanılan alışveriş yoğunluğunun önümüzdeki günlerde azalacağı tahmin ediliyor.