23 Nisan resim yarışmasının sonuçları açıklandı

Fatsa Belediyesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği resim yarışmasının sonuçları açıklandı.Korona virüs salgını nedeniyle çocukların Whatsapp üzerinden katıldığı yarışmaya ilkokul kategorisinde 99 ve ortaokul kategorisinde 59 resim ile yarışmada değerlendirilen toplam 159 eser ile başvuru gerçekleşti. Yarışma sonucunda ilkokul kategorisinde 1. Ekin Yağmur Durmaz, 2. Yavuz Mete Karakoç, 3. Tuğra Kalafatoğlu. Ortaokul kategorisinde ise 1. Nisanur Adanur, 2. Mustafa Mert Nar, 3. Enes Şahin.“Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna ortak olabildiysek ne mutlu bizlere”Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılını, büyük bir organizasyon ile kutlama planları yaparken tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ne yazık ki tüm planlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Akabinde neler yapabiliriz diye düşündük ve hemen resim yarışması organizasyonu ve çocuklarımızın balkonlarda kutlamak zorunda kaldığı bu süreci daha eğlenceli hale getirmek için mahalle mahalle gezen bir araç konvoyu etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın neşesine ve mutluluğuna ortak olabildiysek ne mutlu bizlere. İnanıyorum ki bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç yaşlı tüm komşularımızla Fatsa’mızın meydanlarını, sokaklarını doldurarak yarım kalan kutlamalarımızı büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz. Düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bizim gönlümüzde herkes galip. İyi ki varlar” dedi.