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’da sokaklar ıssız kaldı, işçiler görevine devam etti

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:00 ABONE OL
Ordu’da sokaklar ıssız kaldı, işçiler görevine devam etti
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ordu’da sokak ve caddeler ıssız kaldı. İşçiler ve görevliler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olmasına rağmen görevlerini sürdürdü.
Türkiye’de dün gece itibariyle, 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 3 günlüğüne sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Ordu’da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı. Sokak, cadde ve sahil bantlarında insan yoğunluğu görülmezken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde temizlik işçileri, belediye ekipleri, emniyet güçleri ve çalışmak zorunda olan kişiler görevlerinin başında bulundu. Her yıl 1 Mayıs tarihinde kutlanan ve meydanlarda insan yoğunluğunun yaşandığı işçi bayramı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Türkiye’de kutlanmadı.
Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.
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Ordu’da sokaklar ıssız kaldı, işçiler görevine devam etti
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