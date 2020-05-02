Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ordu Haberleri Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

’da ticari taksiler için yeni karar

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:00 ABONE OL
Ordu’da ticari taksiler için yeni karar
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alındığı hatırlatıldı. Ancak mevcut süreç içerisinde, ticari taksilerde 65 yaş üzeri şoförlerin çalışmadığı ve hastalık gibi sebepler dolayısıyla taksi duraklarında zaman zaman taksi bulunamadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ticari taksiler ile ulaşımında sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, ticari taksiler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, Ordu ili sınırları içerisinde, taksi şoförlerinin her türlü sağlık ve hijyen kurallarına riayet etmesi şartıyla, 3 Nisan saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da ticari taksiler için yeni karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA