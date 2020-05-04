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yaylalarında kar mücadelesi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:45 ABONE OL
Ordu yaylalarında kar mücadelesi
Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz’in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.
Ordu’da geçen hafta meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu kapanan Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesinin bin 800 rakımlı Topçam Yaylası arasındaki bağlantı yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar özverili bir çalışma ile hızla açılıyor.
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Ordu yaylalarında kar mücadelesi
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