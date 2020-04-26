Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Osmaniye Haberleri 100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti

100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti

’nin Sumbas ilçesinde 100 yaşındaki Fatma Alasırt, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan 100 yaşındaki Fatma Alasırt, akşam saatlerinde lokum yemek istedi. Yediği lokumlardan birinin boğazına takılması sonucu nefes alamayan ve yutkunamayan Fatma Alasırt’ın yakınları yaşlı kadını otomobil ile Kadirli Devlet Hastanesine götürmek istedi. Ancak Fatma Alasırt yolda hayatını kaybetti.Yediği lokum yüzünden hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:00 ABONE OL
100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 100 yaşındaki Fatma Alasırt, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan 100 yaşındaki Fatma Alasırt, akşam saatlerinde lokum yemek istedi. Yediği lokumlardan birinin boğazına takılması sonucu nefes alamayan ve yutkunamayan Fatma Alasırt’ın yakınları yaşlı kadını otomobil ile Kadirli Devlet Hastanesine götürmek istedi. Ancak Fatma Alasırt yolda hayatını kaybetti.
Yediği lokum yüzünden hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
100 yaşındaki kadın lokum yerken hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA