Ne kameradan ne de polisten kaçabildi

Osmaniye’de girdiği bir lokantanın kasasından 10 bin lira çalan şüpheli, önce kameraya sonra polise yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi, Şehit Bekir Evirgen Sokak’ta O.G.’ye ait lokantaya girerek kasadan 10 bin lira çalıp kaçan şahsı, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.Hırsızlık Bürosu ekipleri K.İ. adlı şüphelinin sokakta olduğunu tespit edince harekete geçti. Polisi görünce kaçmaya çalışan K.İ. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Şahın üzerinde 2 bin 290 lira bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.