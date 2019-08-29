Anasayfa Galeri 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE 17 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE Lüks spor otomobil sektörüne sıçrayan elektrikli otomobil yarışına yeni bir model daha katıldı. DİĞER GALERİLER İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Peugeot 208'in yeni nesli ortaya çıktı Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nın etkinliğine ilgi yoğun oldu Toyota Corolla’nın fiyatı açıklandı BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı Dacia Duster Pick-Up geliyor! İşte yeni Volkswagen Passat! 2018 yılının en çok satan modelleri İşte yeni Renault Clio