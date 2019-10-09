Anasayfa Galeri 300 HP’lik VW T-Roc R 300 HP’lik VW T-Roc R 14 300 HP’lik VW T-Roc R VW'nin kompakt crossover model T-Roc'un en güçlüsü, 300 HP'lik R ortaya çıktı. 2,0 litre turbo benzinli motoruyla 400 Nm'lik maksimum tork üretebilen T-Roc R, 4MOTION isimli dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. DİĞER GALERİLER BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! Peugeot Boxer 4x4 Concept Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur İşte Lotus Evija Rehavet yok Yeni Ford Puma Audi Q7'ye makyaj Yeni Renault Kangoo geliyor