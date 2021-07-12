Anasayfa Galeri 7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu

7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu

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7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu

7 kişilik Hyundai Santa Fe Türkiye’de satışa sunuldu

Hyundai Assan, Türkiye'deki SUV model atağına Yeni Santa Fe ile devam ediyor. Yeni Santa Fe, 230 HP 1,6 litre T-GDI Hybrid motor seçeneği ile 889.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta B-SUV modeli Bayon'u satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Hyundai'nin en fazla satılan ve aynı zamanda tüm dünyada en fazla bilinen modeli olarak büyük bir öneme sahip olan Santa Fe, D-SUV segmentinde konumlandırılıyor.

Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni Santa Fe modelimiz ile SUV ailemiz genişlemeye devam ediyor. B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV segmentine taşıyarak iddiamızı iki katına çıkarıyoruz. Hyundai'nin premium sınıftaki en iyi modellerinden biri olan Santa Fe, yeni nesil yüksek performanslı 230 beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve Türkiye'deki SUV segmentinde fark yaratacak" dedi.

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