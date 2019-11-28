Anasayfa Galeri Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı 15 Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Tasarım çalışmaları 2015'te başlayan ve geçen yıl Galler'de testleri yapılan Aston Martin DBX, nihayet Çin'in başkenti Pekin'de tanıtıldı. DİĞER GALERİLER Tesla Cybertruck Mustang'in SUV kardeşi Geçmişin anısına Ferrari Roma tanıtıldı Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler Otobüste Türkiye önde İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! 300 HP’lik VW T-Roc R Peugeot Boxer 4x4 Concept Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de