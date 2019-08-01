Anasayfa Galeri Audi Q7'ye makyaj Audi Q7'ye makyaj 13 Audi Q7'ye makyaj Makyajla birlikte ön ızgara, stoplar ve far grubunda değişiklikler yapılan Audi Q7'nin boyutlarında da milimetrik büyümeler oldu. DİĞER GALERİLER Yeni Renault Kangoo geliyor Yeni Audi S6 ve S7 tanıtıldı İşte yeni Ford Kuga Tesla Model Y tanıtıldı Fiat Egea Sport Cenevre Otomobil Fuarı’nın konsept otomobilleri Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Peugeot 208'in yeni nesli ortaya çıktı Hayalindeki Otomobili Tasarla Yarışması'nın etkinliğine ilgi yoğun oldu Toyota Corolla’nın fiyatı açıklandı BMW X3 M ve X4 M tanıtıldı Dacia Duster Pick-Up geliyor! İşte yeni Volkswagen Passat! 2018 yılının en çok satan modelleri İşte yeni Renault Clio Toyota Corolla "Hayalindeki Otomobili Tasarla" yarışmasının birincisi belli oldu! Renault Clio 2019 BMW 7 Serisi tanıtıldı 2019 Detroit Otomobil Fuarı’nın yenilikleri