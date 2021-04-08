Avrupa makyajı

2017'de yollara çıkan ikinci nesil Jeep Compass, 2020 sonnda Çin pazarı için makyajlanmıştı. İtalya'da da üretilen otomobil, Avrupa standartları göz önüne alınarak yeniden elden geçirildi. Jeep'in Avrupa pazarında yüzde 40'lık pay ile en çok satılan modeli olan Compass, gördüğü makyajla birlikte içinde ve dışına çeşitli yeniliklere sahip oldu. LED gündüz farları, sis farları ve tamponları yenilenen Compass'ın içinde de önemli değişiklikler var. Araçta 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve Uconnect 5 özellikli 8,4 inç veya 10,1 inçlik multimedya ekranı bulunuyor.