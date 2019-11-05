BMW 2 Serisi Gran Coupe

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BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW 2 Serisi Gran Coupe

İlk önce 6 Serisi Gran Coupe ile dört kapılı coupe türüne giriş yapan BMW, orta sınıfta 4 Serisi Gran Coupe'yi sunmuş, son olarak da 8 Serisi'ni bu karoser tipiyle tanıtmıştı. BMW, artık kompakt sınıfta da 2 Gran Coupe ismiyle dört kapılı bir coupe sunuyor. Biz de bu yeniliği bize özel bir görüşmede, yerinde inceledik.

Yaşam stiliyle farklı olduklarını göstermek isteyen tüketicilere özel alternatifler sunmaya devam eden BMW, 2 Serisi Gran Coupe'yi, yeni 1 Serisi'nin ortaya çıkması ardından gösterdi. Daha genç bir kitleyi hedefleyen BMW, bunu 2 Serisi Gran Coupe ile kompakt sınıfa indirgiyor.

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