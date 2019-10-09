BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı!

  • 1
  • 4

BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı!

BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı!

BMW'nin dört kapılı, yüksek performanslı spor otomobil olarak adlandırdığı, yeni M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe'yi tanıttı.

DİĞER GALERİLER
300 HP’lik VW T-Roc R
300 HP’lik VW T-Roc R
Peugeot Boxer 4x4 Concept
Peugeot Boxer 4x4 Concept
Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4
Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4
Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor
Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor
Lexus LC'nin fiyatı belli oldu
Lexus LC'nin fiyatı belli oldu
Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı
Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı
Makyajlı GLC Türkiye'de
Makyajlı GLC Türkiye'de
Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri
Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri
Karşınızda Porsche Taycan
Karşınızda Porsche Taycan
Honda e tanıtıldı
Honda e tanıtıldı
Dünyanın en siyah otmobili
Dünyanın en siyah otmobili
İşte yeni Hyundai i10
İşte yeni Hyundai i10
Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D
Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D
1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE
1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE
İşte yeni Renault Captur
İşte yeni Renault Captur
İşte Lotus Evija
İşte Lotus Evija
Rehavet yok
Rehavet yok
Yeni Ford Puma
Yeni Ford Puma
Audi Q7'ye makyaj
Audi Q7'ye makyaj
Yeni Renault Kangoo geliyor
Yeni Renault Kangoo geliyor
BİZE ULAŞIN