BMW’nin tamamen elektrikli yeni modeli iX3 yollara çıkmaya hazır!

BMW'nin Çin'deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, beşinci nesil eDrive teknolojisini barındırıyor. eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda en iyi seviyelere ulaşılabiliyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3'ten sonra önümüzdeki dönemde BMW iNext ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.