Anasayfa Galeri C-HR'a küçük bir makyaj C-HR'a küçük bir makyaj 19 C-HR'a küçük bir makyaj Toyota'nın Kasım 2016'da yollara çıkan ve Türkiye'de 13.647 adet, Avrupa'da 400.000 adet satılan C-HR modelinde yapılan makyajla birlikte aracın görünümü yenilendi. DİĞER GALERİLER BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! 300 HP’lik VW T-Roc R Peugeot Boxer 4x4 Concept Sürüş izlenimi: Mini JCW Clubman ALL4 Nissan IMk konsepti geleceği işaret ediyor Lexus LC'nin fiyatı belli oldu Mitsubishi L200 ülkemizde satışa çıktı Makyajlı GLC Türkiye'de Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en önemli yenilikleri Karşınızda Porsche Taycan Honda e tanıtıldı Dünyanın en siyah otmobili İşte yeni Hyundai i10 Sürüş: Hyundai Kona 1.6 D 1200 beygirlik elektrikli spor otomobil: Drako GTE İşte yeni Renault Captur