Dacia, yeni 7 kişilik modelini sahneye çıkardı

Dacia Jogger; tamamen yeni TCe 110 HP benzinli ve ECO-G 100 HP benzin/LPG'li olmak üzere iki farklı motorla pazara sunulacak. 2023 yılında ürün gamına hibrit motor seçeneği de eklenecek olan Dacia Jogger, pazardaki en erişilebilir 7 koltuklu hibrit olmayı hedefliyor.2022 ilk çeyrekte bayilerde yerini alacak olan Yeni Dacia Jogger'ın, Kasım 2021'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülkede siparişe açılması planlanıyor.