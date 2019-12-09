Anasayfa Galeri Elektrik kokusu Elektrik kokusu 128 Elektrik kokusu ABD'nin Kaliforniya eyaleti dünyanın en sıkı emisyon normlarının uygulandığı bölgelerin başında geliyor. Eyaletin en büyük kenti olan Los Angeles'ta düzenlenen otomobil fuarı bu yıl da elektrikli ve hibrit modellerin sahnesi oldu. DİĞER GALERİLER Lükste son nokta A101 aktüel ürünler 12 Aralık kataloğu! Sürüş: Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Tesla Cybertruck Mustang'in SUV kardeşi Geçmişin anısına Ferrari Roma tanıtıldı Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler Otobüste Türkiye önde İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti BMW M8 Gran Coupe ve M8 Competition Gran Coupe ortaya çıktı! 300 HP’lik VW T-Roc R Peugeot Boxer 4x4 Concept