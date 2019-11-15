Geçmişin anısına

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Geçmişin anısına

Geçmişin anısına

McLaren, 1960'larda geliştirdiği M1A modelini örnek alarak McLaren Elva'yı tasarladı.

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