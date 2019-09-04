Honda e tanıtıldı

Honda'nın 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda seri üretime hazır bir konsept olarak e Prototype adıyla tanıttığı minik elektrikli otomobili, Frankfurt Otomobil Fuarı arifesinde seri üretim haliyle karşımıza çıktı. İlk bakışta sevimli hatlarıyla sempati uyandıran Honda e'de ön ve arka aydınlatma elemanları simetrik tasarlanmış. Otomobilde yan aynalar yerine kameralar kullanılırken seri üretim versiyonu konseptle neredeyse yüzde 100 örtüşüyor.