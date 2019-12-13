Anasayfa Galeri İkinci makyaj İkinci makyaj 15 İkinci makyaj Makyajla birlikte farları, stop lambaları, ızgarası ve motor kaputu değişen Jaguar F-Type'ın motorunda da çeşitli yenilikler var. DİĞER GALERİLER Yeni GLA tanıtıldı İnceleme - Peugeot 2008, 3008, 5008 Elektrik kokusu Lükste son nokta A101 aktüel ürünler 12 Aralık kataloğu! Sürüş: Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Sürüş: VW T-ROC 1.5 TSI DSG Aston Martin DBX nihayet tanıtıldı Tesla Cybertruck Mustang'in SUV kardeşi Geçmişin anısına Ferrari Roma tanıtıldı Yeni VW Golf hakkında bilinmesi gerekenler Otobüste Türkiye önde İşte yeni Skoda Octavia C-HR'a küçük bir makyaj BMW 2 Serisi Gran Coupe Tokyo Otomobil Fuarı'nda öne çıkan elektrikli araçlar BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı! BMW'de yeni sınıf Kompakt SUV rekabeti