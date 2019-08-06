İşte Lotus Evija

Lotus, bantlardan sadece 130 adet ineceğini belirttiği 2000 HP gücündeki yüzde 100 elektrikli hiper spor modeli Evija'yı 2020'den itibaren üretmeyi planlıyor.

Colin Capman tarafından 1948'de kurulan İngiliz Lotus markası, Formula 1'de elde ettiği başarıları, geliştirdiği şasi yenilikleri ve teknolojileriyle otomobil tarihinin önemli markalarından biriydi. Özellikle 1976'dan 2004 yılına kadar üretilen Esprit modeli, sadece markanın değil otomobil tarihinin efsanelerinden biriydi. 1996'da Malezyalı Proton markasının çatısı altına giren Lotus, uzun yıllar mütevazı spor otomobiller üreterek sessizliğe bürünmüştü.